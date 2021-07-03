فنتك السعودية تحول المملكة لوجهة ابتكار في التقنية المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لـ رؤية السعودية 2030 عن إطلاق مبادرة فنتك السعودية.

رؤية 2030:

وأكد حساب الرؤية على موقع تويتر، اليوم السبت، أن المبادرة تأتي تماشيًا مع رؤية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية.

مبادرة فنتك السعودية:

وإطلاق مبادرة فنتك السعودية سيكون تحت برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية.

والمبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

وتسعى المبادرة إلى دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم.



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