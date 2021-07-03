تقنيات حديثة لتجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

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