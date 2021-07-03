4 خطوات لإلغاء حجز الحج قبل دفع المبلغ المخصص للحملة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك 4 خطوات لإلغاء الحجز، قبل دفع المبلغ المخصص للحملة ضمن حجز حجاج الداخل.

خطوات إلغاء الحجز:

ولفتت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يتم أولًا من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى اختيار أيقونة “إلغاء الحجز”، ثم إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال، وبعدها إدخال رقم التحقق المرسل للجوال، وأخيرًا ستظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة “إلغاء الحجز” وفي حال تبقى متقدمون في الحجز يتم تعديل قيمة الفاتورة بشكل آلي.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

شارك الخبر