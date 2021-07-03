قاعدة بيانات اعتدال تكشف تنقلات وتبادل أدوار تنظيم إرهابي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) عن تحركات لعناصر أحد التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول التي تشهد صراعات وعدم استقرار، وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة عن قوة وانتشار تنظيمها بلهجات مختلفة.

كشف الحيل:

وأوضح (اعتدال) عبر فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، اليوم السبت، عن توصل قسم تحليل الوسائط الرقمية بإدارة البيانات والتحليل لديه، لكشفه هذه الحيل.

رصد:

يذكر أن إدارة البيانات والتحليل تُخضع كافة إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية للرصد الآني وتحليلها؛ بهدف إحباط محاولاتها في الاستقطاب والتجنيد والتمويل واستغلالها لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.



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