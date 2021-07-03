، ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السبت، السفينة FREEDOM LINE التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح؛ وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.
وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ؛ فضلًا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.
يُذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًّا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالًا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلًا بحريًّا جنوب قناة السويس، و168 ميلًا بحريًّا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.
ويضم الميناء عدد 12 رصيفًا، بطول نحو 4.2كم، بالإضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، بالإضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 06:44 PM
شحنات أخرى ستصل بعد اكتمال مشروع الصوامعميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب
استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السبت، السفينة FREEDOM LINE التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح؛ وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.
وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ؛ فضلًا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.
يُذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًّا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالًا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلًا بحريًّا جنوب قناة السويس، و168 ميلًا بحريًّا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.
ويضم الميناء عدد 12 رصيفًا، بطول نحو 4.2كم، بالإضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، بالإضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.
، ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.