، 3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق "مكة - الليث".. هل تعرضت للتلف أم العبث؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصدتها عدسة مواطن

رصدت عدسة مواطن ثلاثة صناديق تابعة للرصد الآلي "ساهر" متوسدة الأرض على طريق الساحل "مكة - الليث"، دون التأكد من صلاحيتها وهل هي تالفة أم تعرضت للعبث.

وأظهرت الصور، ثلاثة صناديق للرصد الآلي "ساهر" ملقاة على الأرض، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوطها أرضاً، ولم يتضح بعد هل هي تالفة أم لا؟

وبحسب موثق الصور فإن عدد الصناديق التي وثقها وهي تتوسد الأرض 3 صناديق على طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، بالتحديد بين قرية طفيل والشعيبة، ولم يستبعد أن تعرضت للعبث إن لم تكن تالفة من ذي قبل، مطالباً الجهات المختصة بإصلاح الخلل في كلا الأمرين.