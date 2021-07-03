- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
رصدت عدسة مواطن ثلاثة صناديق تابعة للرصد الآلي "ساهر" متوسدة الأرض على طريق الساحل "مكة - الليث"، دون التأكد من صلاحيتها وهل هي تالفة أم تعرضت للعبث.
وأظهرت الصور، ثلاثة صناديق للرصد الآلي "ساهر" ملقاة على الأرض، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوطها أرضاً، ولم يتضح بعد هل هي تالفة أم لا؟
وبحسب موثق الصور فإن عدد الصناديق التي وثقها وهي تتوسد الأرض 3 صناديق على طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، بالتحديد بين قرية طفيل والشعيبة، ولم يستبعد أن تعرضت للعبث إن لم تكن تالفة من ذي قبل، مطالباً الجهات المختصة بإصلاح الخلل في كلا الأمرين.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 06:31 PM
رصدتها عدسة مواطن3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق "مكة - الليث".. هل تعرضت للتلف أم العبث؟
رصدت عدسة مواطن ثلاثة صناديق تابعة للرصد الآلي "ساهر" متوسدة الأرض على طريق الساحل "مكة - الليث"، دون التأكد من صلاحيتها وهل هي تالفة أم تعرضت للعبث.
وأظهرت الصور، ثلاثة صناديق للرصد الآلي "ساهر" ملقاة على الأرض، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوطها أرضاً، ولم يتضح بعد هل هي تالفة أم لا؟
وبحسب موثق الصور فإن عدد الصناديق التي وثقها وهي تتوسد الأرض 3 صناديق على طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، بالتحديد بين قرية طفيل والشعيبة، ولم يستبعد أن تعرضت للعبث إن لم تكن تالفة من ذي قبل، مطالباً الجهات المختصة بإصلاح الخلل في كلا الأمرين.
، 3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق "مكة - الليث".. هل تعرضت للتلف أم العبث؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق "مكة - الليث".. هل تعرضت للتلف أم العبث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.