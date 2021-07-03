السعودية | التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

المناطق - الرياض

اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي (5) ملايين طالب وطالبة -ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر- لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن، وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.

وثمّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لصحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيداً لعودة آمنة للدراسة حضورياً، كما شكر معالي وزير الصحة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة.