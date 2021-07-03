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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تبدأ غدًا استقبال طلبات المتقدمين لـ البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03
ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
جامعة تبوك تبدأ غدًا استقبال طلبات المتقدمين لـ البكالوريوس والدبلوم
ستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ
متابعات الخليج 365 - واس
تبدأ جامعة تبوك غداً, استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ .
موعد التقديم:
وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.
إرشادات:
ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
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