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التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأكيدًا على الشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس ؛ اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي (5) ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

تفاصيل البرامج: 

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًّا.

التعليم والصحة تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي - متابعات الخليج 365

وثمّن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًّا، كما شكر وزير الصحة توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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