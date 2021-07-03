اقتصادي لـ”المواطن”: لهذا السبب يتوقع ارتفاع الاستهلاك الشهر الجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن الإنفاق الاستهلاكي على الأطعمة والمشروبات يعد من أكثر الاستهلاكات إنفاقًا، إذ يعتبر هذا القطاع من أولويات الحياة، ولذلك نراه يتصدر ويكون الأعلى من القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات الأخرى.

وقال لـ”متابعات الخليج 365“، تعقيبًا على ما أعلن عنه البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي والتي أوضحت أن المستهلكين للأطعمة والمشروبات أنفقوا عليها 1.27 مليار ريال، تلاها المطاعم والمقاهي بـ1.17 مليار ريال: إنه بالرغم من جائحة كورونا، فإن هذا القطاع لن يتأثر بتداعيات الجائحة؛ وذلك لأن متطلبات الحياة تستلزم أن يأكل الفرد ويشرب.

العيد والإنفاق الاستهلاكي:

وخلص البروفيسور باعجاجة إلى القول: بالتأكيد الصرف على قطاع الأغذية لن يتأثر كثيرًا؛ فهو مستمر في التصاعد، ولذلك فإن المبلغ 1.27 مليار ريال يعتبر إنفاقًا طبيعيًّا في ظل ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة، كما أن الفروقات في الإنفاق بين أسبوع وآخر لم تكن كبيرة لأنها متقاربة.

كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي لمواد الأطعمة والمشروبات في شهر يوليو الجاري؛ بسبب عيد الأضحى المبارك والتي يذبح فيه المواطنون والمقيمون الأضاحي.



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