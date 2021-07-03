السعودية | السعودية.. تهيئة 58 نفقاً و59 جسراً في مكة تأهباً للحج

شكرا لقرائتكم السعودية.. تهيئة 58 نفقاً و59 جسراً في مكة تأهباً للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشكل شبكة الأنفاق والجسور الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية.

وبهذا الصدد، ذكر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"العربية.نت"، أن هناك 58 نفقا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وأضاف أن "الإدارات المعنية في الأمانة أنهت تهيئتها ورفع كفاءتها، وهي جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بما فيها من محطات تحكم ومراوح تهوية ومضخات نظام الإطفاء ومولدات احتياطية وأجهزة حساسات الرطوبة والغاز والرؤية".

وتابع: "كما تم تجهيز 59 جسرا، منها 20 في المشاعر بطول 6.6 كم ومساحة سطحية 255000 متر مربع"، مشيرا إلى أن "الأمانة تقوم بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر هذه الشبكة من خلال جهاز فني متخصص، مكون من مهندسين ومشرفين وفنين متخصصين، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في كل الأوقات".