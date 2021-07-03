، 1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير ،

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تُواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أعمالها عبر منصة "مدرستي"، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف، سفر البريدي، أنه التحق بالمراكز الأربعة قُرابة 1600 طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: (القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم)؛ وفقًا للجداول الدراسية المُعَدة لصفوف المرحلتين كافة، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية.
ونوه "البريدي" بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كل السبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز، والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساء، بمعدل خمس حصص يوميًّا؛ مثمنًا جهود فريق العمل بالمراكز، ومشيدًا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز؛ ممثلة في مكاتب التعليم، وإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وتقنية المعلومات، والإعلام والاتصال.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 05:21 PM
بمعدل 5 حصص يوميًّا.. لمعالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير
تُواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أعمالها عبر منصة "مدرستي"، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف، سفر البريدي، أنه التحق بالمراكز الأربعة قُرابة 1600 طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: (القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم)؛ وفقًا للجداول الدراسية المُعَدة لصفوف المرحلتين كافة، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية.
ونوه "البريدي" بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كل السبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز، والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساء، بمعدل خمس حصص يوميًّا؛ مثمنًا جهود فريق العمل بالمراكز، ومشيدًا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز؛ ممثلة في مكاتب التعليم، وإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وتقنية المعلومات، والإعلام والاتصال.
، 1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365
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