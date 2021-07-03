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محمد بن مسعود - الدمام - حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.
على حساب تشيلي وباراغواي.. البرازيل وبيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03
حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
02:43 PM
حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.
، على حساب تشيلي وباراغواي.. البرازيل وبيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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