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كشف عدد من خبراء التقنية تحديثًا جديدًا جهزته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في نظام تشغيلها "ويندوز 11"، للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الخبراء وجدوا أن شاشة الموت الزرقاء المعتادة في "ويندوز" تظهر في "ويندوز 11" باللون الأسود.
وسيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر في "ويندوز 11" للتعامل مع تلك الظاهرة والتقنية التي أطلقتها "مايكروسوفت" للتعامل مع حالات توقف "ويندوز" عن العمل وإغلاق التطبيقات التي تؤدي لإبطاء النظام، التي أطلقتها بدءًا من عام 2016.
ومن غير الواضح حتى الآن سبب تغيير مايكروسوفت شاشةَ الموت الزرقاء إلى اللون الأسود، ولكن متوقع أنها تحمل ميزات إضافية أخرى لنظام "ويندوز 11"، المقرر إطلاقه في كل أجهزة الحاسب حول العالم في الفترة المقبلة.
خبراء يرصدون تحديثًا في "ويندوز 11" للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03
كشف عدد من خبراء التقنية تحديثًا جديدًا جهزته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في نظام تشغيلها "ويندوز 11"، للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الخبراء وجدوا أن شاشة الموت الزرقاء المعتادة في "ويندوز" تظهر في "ويندوز 11" باللون الأسود.
وسيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر في "ويندوز 11" للتعامل مع تلك الظاهرة والتقنية التي أطلقتها "مايكروسوفت" للتعامل مع حالات توقف "ويندوز" عن العمل وإغلاق التطبيقات التي تؤدي لإبطاء النظام، التي أطلقتها بدءًا من عام 2016.
ومن غير الواضح حتى الآن سبب تغيير مايكروسوفت شاشةَ الموت الزرقاء إلى اللون الأسود، ولكن متوقع أنها تحمل ميزات إضافية أخرى لنظام "ويندوز 11"، المقرر إطلاقه في كل أجهزة الحاسب حول العالم في الفترة المقبلة.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:45 PM
سيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر للتعامل مع تلك الظاهرة
كشف عدد من خبراء التقنية تحديثًا جديدًا جهزته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في نظام تشغيلها "ويندوز 11"، للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الخبراء وجدوا أن شاشة الموت الزرقاء المعتادة في "ويندوز" تظهر في "ويندوز 11" باللون الأسود.
وسيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر في "ويندوز 11" للتعامل مع تلك الظاهرة والتقنية التي أطلقتها "مايكروسوفت" للتعامل مع حالات توقف "ويندوز" عن العمل وإغلاق التطبيقات التي تؤدي لإبطاء النظام، التي أطلقتها بدءًا من عام 2016.
ومن غير الواضح حتى الآن سبب تغيير مايكروسوفت شاشةَ الموت الزرقاء إلى اللون الأسود، ولكن متوقع أنها تحمل ميزات إضافية أخرى لنظام "ويندوز 11"، المقرر إطلاقه في كل أجهزة الحاسب حول العالم في الفترة المقبلة.
، خبراء يرصدون تحديثًا في "ويندوز 11" للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء" ،
المصدر : الخليج 365
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