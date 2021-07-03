شكرا لمتابعة خبر عن تصريح الحج يخول حامله أداء الفريضة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن تصريح الحج يخول حامله أداء فريضة الحج فقط.

وأضاف مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج:"تصريح الحج يخول حامله أداء فريضة الحج فقط، ويجب أن يكون الوصول لمراكز التجمع المحددة من وزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة وفق الموعد المحدد الذي تشعركم به شركة الحج".

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها الذي قال:"هل يسمح للحاج بأداء العمرة قبل اليوم السابع من ذي الحجة!".