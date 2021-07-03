شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شخص ينقذ حياة أخيه بـ "الخلايا الجذعية"واستشاري يوضح تفاصيل العملية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور موسى الزهراني استشاري في زراعة ‎الخلايا الجذعية تفاصيل إجراء عملية زراعة خلايا جذعية من أخ لأخيه المريض بمدينة سعود الطبية

وقال الاستشاري أن المريض في العشرينات كان يعاني من سرطان الدم الحاد وتم إعطاءه العلاج الكيماوي أولا ولم يستجب لطرق العلاج التقليدية فلجأنا لزراعة الخلايا الجذعية وتم نقلها من أخ لأخيه المريض.

وأضاف أن زراعة الخلايا الجذعية لها مخاطر عديدة لأن الأطباء يقومون بإعطاء المريض الذي يستقبل الخلايا الجذعية أدوية كيماوية وعلاجات اشعاعية ، وتتسبب في انخفاض مناعة المريض لمدة ٣اسابيع

وأشار الاستشاري إلى أن حالة المريض الذي أجرى عملية زراعة خلية جذعية كانت خطيرة لانه لم يستجاب للعلاج الكيماوي، فكان الحل الوحيد هو زراعة الخلايا الجذعية ، مؤكدا أن العملية معقدة وتحتاج لفريق متكامل وتجرى في مستشفيات متخصصة .

ولفت المختص إلى أن زراعة الخلايا الجذعية تعالج أمراض عديدة كسرطان الدم الحاد وبعض السرطانات المزمنة وورم العقد الليمفاوية وبعض الأمراض المناعية والوراثية في الدم .