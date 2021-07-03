شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفي إصدار مخالفات للمواقف في الدمام بقيمة 230 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن حقيقة إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة 230 ريال.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية:" التأكيد بأن هذه المعلومات غير صحيحة وأن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على أن الشركة ملتزمة بالأنظمة وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات.

وتابعت:"لم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام"، كما أهابت بتحرى الدقة وإستقصاء المعلومة من مصادرها.