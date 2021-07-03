شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من سكني على مواطنة تشكو من رفض بنك إعطاؤها الدعم السكني كاملا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل برنامج " سكني " التابع لوزارة الإسكان، مع شكوى مواطنة من رفض بنك إعطاؤها الدعم السكني كاملا.

وقال البرنامج ردا على مواطنة تعمل في القطاع الخاص رفض أحد البنوك إعطاءها الدعم كاملاً لضعف القدرة الشرائية، أنه في حال رفض الطلب من قبل جميع الممولين تتم دراسة الطلب وتحديد مسار مناسب له.

وأكد أنه فور الانتهاء من تحديد هذا المسار، سيتم التواصل مع المواطنة وإفادتها بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة لذلك.