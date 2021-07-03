شكرا لمتابعة خبر عن مايكل الدوسري يروي تفاصيل زواجه من فلبينيه وسبب تسميته بعمدة الفلبين بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

روى شاب سعودي أطلق عليه سكان الحي الذي أقام فيه خلال رحلة تعلمه اللغة الإنجليزية في الفلبين اسم مايكل سبب تسميته بهذا الإسم ورحلته إلى الفلبين التي أتقن خلالها اللغة الإنجليزية والفلبينية وصولا للتخصص في طهي الأطعمة الفلبينية في الرياض.

وقال مايكل : اشتغلت في إحدى الشركات وكان العامل يتحدث لغة إنجليزية بينما لم أفهم شيء فقمت ببيع سيارتي وتوجهت إلى الفلبين لتعلم اللغة الإنجليزية وكنت محدد المدة 3 شهور ولكن استمريت سنة ونصف ثم عدت إلى المملكة متقنا اللغتين الإنجليزية والفلبينية .

وأشار إلى أنه تزوج من فتاة فلبينية تعرف عليها في المعهد خلال فترة الدراسة ، مشيرا إلى أن الفلبينية تهتم بزوجها كثيرا . مضيفا أنه عمل في ورشة والده بعد ذلك لمدة 5 سنوات وخسر.

وأضاف أن زوجته طلبت طعام شهير في الفلبين تحت مسمى طعام الشوارع ولم يكن يتوافر في الرياض فتوجه إلى بلد زوجته مرة أخرى وتعلم طريقة طهى الأطعمة الفلبينية.

وتابع: جمعت فلوس وعملت ثلاجة طعام مختص في أكل شعب الفلبينين في الرياض. لافتا إلى أنه لم يكن معروفا في البداية ثم عرف الفبينين أنه متزوج فلبينية فأقبلوا على شراء الأطعمة منه ولقبوه بعمدة الفلبيين في الرياض.