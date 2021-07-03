شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممرضة ترعى طفلًا "كينيًا" بعد وفاة والدته لمدة 4 أشهر في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قامت ممرضة بفعل إنساني ضربت به أروع أمثلة الرحمة والحنو حينما رعت طفلًا كينيًا لمدة 4 أشهر بعد وفاة والدته في منطقة حائل.

وأوضحت الممرضة مريم الشمري، أن بداية القصة حينما تم نقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال لارتفاع نسبة "الصفار" في الدم؛ حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له للتأكد من سلامته وتنويمه ومتابعة حالته، بحسب "الإخبارية" .

وقالت الممرضة أنه بعد الاستقرار ومعرفة التفاصيل تبين أن الأم تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد وتوفيت أثناء تلقي العلاج؛ ليتم التواصل مع السفارة الكينية لترحيل الطفل لأسرته، فيما مكث لديها 4 أشهر قبل ترحيله بسبب ظروف تفشي الجائحة؛ لتقوم بعد ذلك السفارة الكينية بتكريمها.