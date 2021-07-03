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عرض هيكل الحوت المكتشف في أحد المتاحف العام المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، م. عبدالله الشمراني، إن الحوت المكتشف شمال غرب مؤخرًا، سيكون جاهزًا للعرض في أحد متاحف المملكة خلال عام 2022.

وأضاف الشمراني لقناة «السعودية» إنه تم نقل بقايا الحوت المكتشف إلى مركز المساحة الجيولوجية الرئيسي بجدة تمهيدًا لعرضه للمواطنين خلال 2022م.

وأشار إلى أنه يثدر طول الحوث المكتشف بـ3.5 أمتار، وأنه عبارة عن هيكل عظمي لحوت بدائي عاش خلال الفترة من 52 إلى 37 مليون سنة، وبقايا الهيكل تحتوي على أجزاء كثيرة من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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