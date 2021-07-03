وزير الداخلية: التعامل بكل حزم مع أي أمر يمس أمن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، يعد من الجرائم الكبرى وأنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن نايف -عبر تويتر- : «يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة».

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 30 يونيو الماضي. أسفرت عن ضبط (19812) مخالفًا.

اقرأ أيضًا:

ضبط 19812 مخالفًا لنظام العمل والإقامة خلال أسبوعين