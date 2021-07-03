استقبال طلبات الالتحاق للبكالوريوس والدبلوم المشارك غدًا بجامعة الأمير سطام

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، غداً الأحد (4 يوليو 2021) في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المشارك في جميع التخصصات للعام الجامعي 1442\ 1443هـ.

وذكرت الجامعة –عبر موقعها الإلكتروني- أن الطلبات تشمل كليات الجامعة بمقرها الرئيس في محافظة الخرج وفي فروع الجامعة بمحافظات «الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر »، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط التالي بالضغط هنا.

وأوضحت ان التقديم للطلاب مستمر حتى يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021م، 10 / 7 / 2021م الساعة الثانية عشر ظهراً.

أما بالمسبة للطالبات فيبدأ استقبال طلباتهن في جميع التخصصات عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط التالي بالضغط هنا بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021م.

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