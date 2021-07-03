1148 إصابة جديدة بكورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 491612 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ تسجيل 1222 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 471550 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7863 حالة.

يذكر أنَّ وزارة الصحة بدأت في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

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