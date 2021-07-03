شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات "اعتدال" تكشف تنقلات وتبادل أدوار تنظيم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" عن تحركات لعناصر إحدى التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول التي تشهد صراعات وعدم استقرار، وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة عن قوة وانتشار تنظيمها بلهجات مختلفة.

وأوضح "اعتدال" عبر فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به اليوم، عن توصل قسم تحليل الوسائط الرقمية بإدارة البيانات والتحليل لديه، عن كشفه هذه الحيل.

يذكر أن إدارة البيانات والتحليل تخضع كافة إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية للرصد الآني وتحليلها بهدف إحباط محاولاتها في الاستقطاب والتجنيد والتمويل و استغلالها لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.