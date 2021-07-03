الرشيد والدوسري يشاركان في اجتماع العشرين لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في الاجتماع الثالث لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، الذي عُقد افتراضياً الخميس الماضي بحضور وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية من دول مجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

توقعات اقتصادية:

ويتم خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً للاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية المقرر عقده في مدينة البندقية خلال الفترة 9-10 يوليو 2021م، والذي سيشارك فيه كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

الترويكا:

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة اللاحقة للعام 2022)؛ حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.



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