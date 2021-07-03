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أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.
وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.
ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.
ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 03:54 PM
أكدت ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارثبعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير
أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.
وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.
ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.
ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.
، بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير ،
المصدر : الخليج 365
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