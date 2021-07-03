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بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث يستمرّ القبول حتى 28 من الشهر الجاري.
ودعت العمادة الراغبين إلى التسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.جامعة نجران
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 03:44 PM
يستمر حتى 28 من الشهر الجاري.. بعد الاطلاع على الشروطبدء القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران
بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث يستمرّ القبول حتى 28 من الشهر الجاري.
ودعت العمادة الراغبين إلى التسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.
، بدء القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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