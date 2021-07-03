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نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".
وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.
وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 03:30 PM
"روانجي" أقرّ بأن استهداف منشآت واشنطن خطأإيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق
نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".
وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.
وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.
، إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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