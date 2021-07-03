، "المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين ،

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وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.
وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.
وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.
وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.
وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 03:27 PM
يتمتع بخبرات واسعة في المجالين المالي والاستثماري"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين
وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.
وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.
وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.
وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.
وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
، "المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين ،
المصدر : الخليج 365
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