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الملك سلمان يشيد بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

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محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت، بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ،وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن الملك سلمان بعث برقية تهنئة، للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".

 

وبدوره، بعث ببرقية تهنئة للرئيس بايدن في هذ المناسبة ، متمنيا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الرقي والازدهار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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