شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عملاء الجزيرة يفاجؤون برسائل خصم من حساباتهم .. والبنك : نحدث النظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من عملاء بنك الجزيرة بوصول رسائل تفيد خصم حوالات من حساباتهم على سبيل الخطأ، وقال أحد المغردين "أنا للحين انسحب مني مبلغ كبير ولا استطيع ايقاف البطاقة لإن موقع البنك أيضا لا يعمل.

ورد البنك على حسابه الرسمي وقال : العمل على تحديث أنظمة البنك أدى إلى استلام بعض العملاء لرسائل نصية مكررة لعمليات قديمة على حساباتهم .. نعتذر عن الإزعاج ونود التنويه على أنه تم حل المشكلة ولن يكون هناك أي تأثير على حسابات العملاء.