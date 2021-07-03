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جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم

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شكرا لقرائتكم جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم

يستمر حتى 28 من الشهر الجاري

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران اليوم، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

رابط التسجيل: 

ودعت عمادة جامعة نجران الراغبين بالتسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية على الرابط التالي هنا.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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