جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران اليوم، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

رابط التسجيل:

ودعت عمادة جامعة نجران الراغبين بالتسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية على الرابط التالي هنا.

شارك الخبر