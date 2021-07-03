الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

سفارة السعودية في اليابان بعد الطوفان الطيني: المواطنون سالمون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت السفارة السعودية في اليابان أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة SHIZUOKA وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 – 0335895242.

طوفان طيني:

وفقد 19 شخصًا في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت، إثر انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

وجاء الانهيار الطيني المدمر بعد أن هطلت أمطار غزيرة على المنطقة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

ودُفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، حسبما أفاد المتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.



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