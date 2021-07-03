وزير الداخلية: سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم يعد تجاوزاً على الأنظمة في المملكة.

جريمة كبرى:

وشدد وزير الداخلية في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت، على أن نقل المخالفين وإيواءهم أو التستر عليهم هو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.

سجن وغرامة:

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شارك الخبر