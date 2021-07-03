الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من قبل المليشيا الحوثية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من قبل المليشيا الحوثية.

تدمير زورقين:

وأكد التحالف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء التجهيز للعملية، مشددًا على أن المليشيا الحوثية مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.



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