، أسبوع حافل يتهيّأ.. "حماية الشهود" والصناعات العسكرية تحت قبة "الشورى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ٣ جلسات تبدأ الاثنين المقبل تحمل تقارير جهات ووزارات.. إيجابيات وتحديات

يواصل مجلس الشورى، الأسبوع القادم، عقد أعمال جلساته العادية من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي؛ حيث يستعرض المجلس خلالها عددًا من الموضوعات المحالة إليه من هيئته العامة بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها وقدمت بشأنها توصياتها اللازمة؛ تمهيدًا لمناقشتها أمام المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.

ويستهل مجلس الشورى، الاثنين القادم، جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين بمناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وينظر المجلس في تقرير آخر يتضمن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ؛ بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم ؛ وذلك بعد مناقشته في جلسة سابقة .

ويناقش المجلس تقريراً من اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه توصياتها اللازمة، كما يبحث المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة تقرير الهيئة واستعرضت حيثياته مقدمة عليه توصياتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، يناقش المجلس تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/ 1442هـ، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وكذلك تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

هذا ويناقش المجلس في جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، تقريرًا مقدمًا للجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة، وكذلك تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وفي الجلسة ذاتها ينظر المجلس في تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7/ 1442هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة بشأن دراسة ما ورد في البندين "ثالثًا ورابعًا" من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.

وينتقل المجلس إلى حسم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة.

ويصوت مجلس الشورى بعد ذلك على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويناقش "الشورى" خلال الجلسة تقريرًا ستقدمه إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد أنْ أنهت اللجنة دراسة تقرير الوزارة مقدمة عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير آخر ستقدمه لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها الأربعاء القادم؛ أدرج المجلس في مستهلها للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441 / 1442هـ؛ حيث أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات.

ويناقش المجلس تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة؛ أولهما بشأن تعديل المادتين "الثانية والخامسة عشرة" من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، والثاني بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/ 2/ 1423هـ.

ويحسم المجلس في جلسته الأربعاء القادم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير الوزارة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ويناقش المجلس بعد ذلك تقريرًا آخر مقدمًا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما أدرج المجلس في جلسته للمناقشة تقريرين ستقدمهما لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة تقريرَي الهيئة والمؤسسة، وقدمت عليهما توصياتها اللازمة.

ويطرح المجلس للمناقشة في جلسته تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية "سابقاً" للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقريرًا آخر من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1441/ 1442هـ.