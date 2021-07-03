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«الخطوط السعودية» تزيد السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط السعودية، اليوم السبت، أنه جاري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغداً.

وفي السياق نفسه، دعت "الخطوط السعودية" الجميع إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

‏وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك في ظل استمرار تفشي .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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