شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تزيد السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط السعودية، اليوم السبت، أنه جاري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغداً.

وفي السياق نفسه، دعت "الخطوط السعودية" الجميع إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

‏وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.