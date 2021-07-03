شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الإمام: الدراسة حضوريا و"التحصين" شرط أساس للحضور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، أنه سيتم القبول لجميع الطلاب المتقدمين الحاصلين على النسب التي تحقق لهم القبول بالتخصصات المتاحة بالجامعة.

وأوضحت الجامعة، أنه لن يستطيع الطالب البدء في الدراسة إلا بعد الحصول على اللقاح وفق التوجيهات المبلغة للجهات التعليمية، بحسب "الإخبارية".

وأشارت جامعة الإمام إلى أن ذلك يأتي نتيجة لحرص الدولة على العودة الآمنة لمقاعد الدراسة وسيكون التحصين وفقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة.