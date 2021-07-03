شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم من الجرائم الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، أنه ‏يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سعود، على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.

وكانت الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة، قد نجحت في ضبط (19812) مخالفًا، منهم (8570) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10295) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(947) مخالفًا لنظام العمل.