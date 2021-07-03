شكرا لمتابعة خبر عن المحاكم التجارية تسجل 1813 قضية في قطاع المقاولات بانخفاض 5 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبلت المحاكم التجارية ودوائرها نحو 1813 قضية، ضد شركات ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري، وسجلت القضايا انخفاضا يقدر بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا بـ47 في المائة، باستقبالها 852 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام 337 قضية، تليها جدة 321 دعوى، بحسب الاقتصادية.

وسجلت المحكمة التجارية في منطقة مكة المكرمة 74 قضية، والمدينة المنورة 55 قضية، تليها محاكم منطقة بريدة 23 قضية تجارية في مجال المقاولات، ثم أبها 22 قضية، فجازان 14 قضية، وعرعر عشر قضايا، تليها حائل تسع قضايا ونجران ثماني قضايا.