شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء ومدتها 26 يومًا وتظهر رياح السموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ‏اليوم السبت أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ‏‏"الهقعة" و"الهنعة" ولكل واحدة منهما 13 يوماً.‏

وأوضح الحصيني أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ ‏الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة ‏والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع ‏والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.‏

وأضاف: تقول العرب "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء ‏وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة‏، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة".‏