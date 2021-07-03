الخريف: قواعد المنشأ الوطنية تعزز المنافسة وتحفز القدرات الصناعية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، أن قرار وزير المالية الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية، سوف يعزّز مبادئ عدالة المنافسة وتحفيز بناء القدرات الصناعية المحلية لدول الخليج.

وقال الخريف –عبر تويتر- : «أشكر أخي وزير المالية على هذا القرار الذي سيكون له دور كبير في تعزيز مبادئ عدالة المنافسة، وتحفيز بناء القدرات الصناعية المحلية لدول المجلس لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا وعالمياً».

وكان وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أعلن أمس الجمعة، عن الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية.

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