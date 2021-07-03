الصحة: لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو الحمى الشوكية، وإن أخذ اللقاح لا يتعارض مع المضادات الحيوية.

جاء ذلك ردًا من حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر - على استفسار من مواطن قال فيه إنَّه أخذ جرعتي لقاح كورونا، فهل يأخذ لقاح الإنفلونزا والحمى الشوكية أم يكتفى بلقاح كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنَّه لا يوجد تعارض بين أخذ لقاح كورونا والمضاد الحيوي، وإن الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.

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