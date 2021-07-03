العدل: إصدار 800 ألف سند لـ370 ألف مستفيد عبر «نافذ»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة العدل أن منصة (نافذ) أسهمت منذ إطلاقها قبل نحو عام، في تمكين مئات آلاف المستفيدين سواء من الأفراد أو الشركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًّا، حيث أصدرت 800 ألف سند لأكثر من 370 ألف مستفيد.

وأضافت الوزارة (وفقًا لوكالة الانباء السعودية -واس) أن المنصة تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.

وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.

وأضافت وزارة العدل أن منصة (نافذ) تعمل حاليًا على تدشين عديد من الخدمات ومنها خدمة السداد تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة. ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال الدخول على الرابط .

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