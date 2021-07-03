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الأحوال المدنية: النظام يمنع ازدواج الجنسية للمواطنين والمواطنات

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الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بأنَّ النظام يمنع ازدواج الجنسية للمواطنين والمواطنات السعوديين، وأن إصدار الهوية الوطنية يكون إلزاميًا بسنّ الـ15 واختياريًا من سن 10-15 عامًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- تفاعلًا مع استفسار من مواطنة بهذا الشأن، أن «نظام الجنسية العربية يمنع ازدواج الجنسية».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل أستطيع أن آخذ جنسية أمريكية أو ألمانية أو مغربية أو يمنية مع جنسيتي السعودية؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أنَّ إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًا من سن ١٠-١٥ عامًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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