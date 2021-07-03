التحالف: تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي استهدفا ميناء الحديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إحباط عملية هجوم عدائي بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة اليمني.

وأشار التحالف -وفقًا للعربية- إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية للملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد أن محاولات ميليشيا الحوثية الإرهابية تعد انتهاكًا لاتفاق ستوكهولم عبر إطلاقها العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

اقرأ أيضًا:

«التحالف»: تدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«التحالف»: تدمير صاروخ باليستي ثانٍ أطلقه الحوثي تجاه خميس مشيط