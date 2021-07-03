العثور على مفقود صحاري القويعية متوفى

الرياض - محمد عبدالله - عثر فريق غوث للبحث، اليوم السبت، على مفقود صحاري محافظة القويعية بمنطقة الرياض، متوفى، وذلك بعد ساعات من البحث عنه بواسطة الطيران الشراعي.

وذكر الفريق–عبر تويتر- «بكل أسى وحزن.. عثر على المفقود ميتًا، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وجميع موتى المسلمين وأحسن عزاء ذويه»، وأنه تم العثور على المفقود من خارج الفريق.

كان فريق غوث تلقى بلاغًا عن مفقود بصحاري ضواحي محافظة القويعية غرب مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه.

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