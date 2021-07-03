وزير الداخلية: سنتعامل بكل صرامة مع جرائم مخالفي أمن الحدود‏

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أنه الدولة ستتعامل مع جرائم مخالفي أمن الحدود بكل حزم وصرامة. وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في تويتر قائلا:"يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى". وأضاف : "سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة".



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