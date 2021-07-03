التحالف: إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

وزير الداخلية: سنتعامل بكل صرامة مع جرائم مخالفي أمن الحدود‏ أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أنه الدولة ستتعامل مع جرائم مخالفي أمن الحدود بكل حزم وصرامة.وأوضح في تغريدة له... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 19 ألف مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة وذلك للفترة من 14 / 11 / 1442 هـ الموافق 24 / 6 / 2021 م حتى 20 / 11 / 1442هـ الموافق 30 / 6 / 2021م لمتابعة وضبط مخالفي... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل| السعودية: منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 23 ذو القعدة 1442 هـ 23 ذو القعدة 1442 هـ

مواقع مخيمات الحجاج في مشعر منى جهزت وزارة الحج والعمرة مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

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